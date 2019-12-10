الأسيران عمر بسيس ويحيى بلال يدخلان أعواماً جديدة في سجون الاحتلال



أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم، أن الأسير المجاهد عمر محمود محمد بسيس (54 عاماً) من بلدة شويكة قضاء مدينة طولكرم أنهى سبعة عشر عاماً على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه الثامن عشر في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 10/12/2002م، وصدر بحقه حكماً بالسجن المؤبد بتهمة القيام بأعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال والانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

جدير بالذكر أن الأسير عمر بسيس ولد بتاريخ 28/04/1965م، وهو متزوج، ولديه ستة أبناء، ويقبع حالياً في سجن رامون.

وأضــافـت مـهــجـة الـقـدس أن الأسير المجاهد يحيى خالد محمد بلال (35 عاماً) من مخيم بلاطة قضاء مدينة نابلس أنهى ستة عشر عاماً على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه السابع عشر في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأشارت مهجة القدس إلى أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت الأسير يحيى بلال بتاريخ 10/12/2003م، وصدر بحقه حكماً بالسجن (25) عاماً، بتهمة المشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال الصهيوني.

جدير بالذكر أن الأسير يحيى بلال ولد بتاريخ 18/02/1984 م، وهو أعزب، ويقبع حالياً في سجن النقب الصحراوي.