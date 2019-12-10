مصدر أمني "إسرائيلي" كبير: لا مفر من عملية عسكرية واسعة النطاق في غزة

يدور النقاش في الدائرة السياسية "الإسرائيلية"، حول ما يمكن أن تقرره بشأن التعامل مع قطاع غزة، فإما ستزيد من وتيرة الرد العسكري على غزة أو منحها مزايا اقتصادية، مع الاستمرار في ظل استمرار إطلاق صواريخ على مدن الاحتلال.

إلا أن مسؤول أمني "إسرائيلي" كبير قال لموقع "والا نيوز": لن يكون هناك خيار سوى الشروع في عملية لتعزيز الردع.

ويزيد هذا الحديث مع موجة الغضب الذي يشعر به ما يعرف بسكان مستوطنات غلاف قطاع غزة، الذين يشعرون بالإهمال الأمني لوضعهم ، وكذلك في رسالة تهديد لقطاع غزة ليست بالجديدة لكن توقيتها يأتي في وضع حساس أمنياً وسياسياً للاحتلال.

ووفقاً للمسؤول الأمني، فيواجه المستوى السياسي الآن معضلة معقدة للغاية: هل نشرع بعملية واسعة النطاق ضد المقاومة في غزة لمحاولة فرض الهدوء بقوة، مع المخاطرة بالنقد السياسي في سياق أن عملية كهذه يمكن أن تُقرأ على أنها جاءت لتعزيز مكانتهم العامة قبل الانتخابات ، أو السعي إلى ترتيبات طويلة الأجل ، حتى يتم الانتهاء من وضع الخطوط العريضة ، سيستمر إطلاق الصواريخ والانتقاد العلني سيشتد.

وقد كتب أمير بوخبوط مراسل موقع والا العسكري ضمن المقال أنه وفقاً لوزارة الحرب "الإسرائيلية" فإن حماس تسعى إلى ترتيبات طويلة الأمد مع "إسرائيل" ولا تريد اشتباكًا عسكريًا مع جيش الإحتلال، وبالتالي ، فإن حماس أيضًا لم تنضم إلى معركة صيحة الفجر التي خاضتها سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي لكن في الوضع الحالي ، فإن المستوى السياسي ليس مستعدًا لقبول إطلاق الصواريخ.

وقد تقدم قادة الأمن بعدة مقترحات لتهدئة قطاع غزة: بناء مناطق صناعية مشتركة، خط الجهد العالي من شأنه أن يحسن بشكل كبير ساعات الكهرباء في قطاع غزة بأكمله ، ويزيد من مساحة الصيد ، وتصدير البضائع ومغادرة العمال للعمل في إسرائيل ، وكل ذلك يخضع لالتزام حماس بالهدوء الكامل. وكل هذا، خطوة على الطريق لعملية ترتيبات طويلة الأجل.

أما بشأن خروج العمال، فأوضح مسؤول أمني رفيع أن ما يسمى جهاز الأمن الداخلي يُعارض خروج العمال الفلسطينيين في هذه المرحلة بسبب المخاطر الأمنية، لكنه أوصى كبديل بزيادة حصة الفلسطينيين في قطاع غزة من الفلسطينيين الذين تم تعريفهم على أنهم خبراء اقتصاديون ، والمخاطر الأمنية أقل بكثير. ومعاملة فردية ضد المقاومة.

مع ذلك، يوضح جيش الاحتلال أنه بدون معطف اقتصادي ، يمكن أن تحترق المنطقة وتؤدي إلى تدهور أمني ، مما يؤدي إلى عملية ضد إرادة الطرفين.

ويقول مسؤولون أمنيون "لـ"والا نيوز" أن قادة المنظومة الأمنية ​​قد أبطأوا مؤخرًا عملية صنع القرار بشأن قضية قطاع غزة والإطلاقات اللاحقة من الصواريخ، بسبب الافتقار إلى وضوح الوضوح بشأن الحكومة الانتقالية والعملية الانتخابية.

ولكن الآن تقترب اللحظة التي سيجمع فيها المستوى السياسي رؤساء المؤسسة الحربية لعرض مواقفهم.

وقال مسؤول أمني كبير إنه في الوضع الحالي لن يكون هناك مفر من عملية عسكرية واسعة النطاق لتعزيز الردع ، لمطالبة حماس بالتعامل بفعالية مع التنظيمات، منذ أن تولى وزير الحرب بينيت منصب وزير الحرب ، لم يجتمع الكبينيت لاتخاذ قرار بشأن مختلف القضايا.