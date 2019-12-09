مندلبليت يحذر نتنياهو من خطوة ضم الاغوار والضفة

حذر المدعي العام والمستشار القانوني لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي مندلبليت، الإثنين، رئيس الحكومة المؤقتة بنيامين نتنياهو، من ضم أي من مناطق الضفة الغربية بما في ذلك مخططه للإعلان عن ضم غور الأردن للسيادة "الإسرائيلية"، نظراً للمخاطر التي قد تطرأ وتطال قيادات سياسية وعسكرية إسرائيلية مسؤولة عن الضفة الغربية.

وبحسب موقع صحيفة هآرتس العبرية الإلكتروني، فقد أبلغ مندلبليت ، أبلغ نتنياهو بأن الإقدام على خطوة كهذه (ضم الضفة والأغوار) "قد تؤدي إلى فتح تحقيق جنائي دولي يطال قيادات سياسية وعسكرية إسرائيلية مسؤولة عن الضفة الغربية".

ونقل الموقع عن مسؤولين من مكتب ماندلبليت، إن "المدعية للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة تراقب ما يجري وستأخذ بعين الاعتبار آثار هذه الخطوة".

وأعلن نتنياهو أكثر من مرة خلال الآونة الأخيرة اعتزامه ضم "غور الأردن"، حيث قال الأحد، إنه حان الوقت لتطبيق السيادة "الإسرائيلية" عليه.

والأسبوع الماضي، أعربت بنسودة، عن قلقها بشأن خطط حكومة الاحتلال "الإسرائيلية" بضم غور الأردن.