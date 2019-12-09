عباس: ذاهبون إلى انتخابات بعد أن وافقت عليها جميع التنظيمات

قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس: "إن فلسطين ذاهبة إلى الانتخابات بعد أن وافقت عليها جميع التنظيمات وخاصة حركة حماس".

خلال افتتاح أول مؤتمر دولي تنظمه هيئة مكافحة الفساد، بعنوان "نزاهة وحوكمة مراحل التنمية المستدامة"، وذلك في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة.

وأكد عباس في كلمته أنه "لن نقبل أن ينتخب أهل القدس في غير القدس"، مشددا على أنه دون القدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين المستقلة لا يوجد دولة ولا يوجد عاصمة.

وأضاف: "موضوع محاربة الفساد هو موضوع هام جدا لنا، وخطير جدا، ونحن قررنا أن نحاربه باعتباره آفة تصيب شعوب الأرض كلها، ونريد أن نستأصله من هذا البلد.

ووجه الشكر إلى الدول الأوروبية على موافقها ودورها وعلى رأيها في حل الدولتين، وعلى موقفها من "صفقة العصر"، وعلى قرار المحكمة الأوروبية الذي صدر مؤخرا حول صادرات المستوطنات.