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طالب يقتل والديه وشقيقه الصغير بطريقة بشعة

  • فلسطين اليوم - بولندا
  • 22:54 - 09 ديسمبر 2019
جريمة جريمة
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أنهى طالبٌ بولندي حياة والديه وشقيقه الصغير بعدما ارتكاب جريمة بشعة اليوم الاثنين كما ذكرت مصادر إعلامية محلية.

ووقعت الجريمة في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، أو في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، في بلدة زابكوفيتش سلازكي، كما ذكر راديو "آر إم إف-إف إم".

واستدعى المشتبه به الشرطة من على سطح منزل والديه، وقال إن والديه وشقيقه البالغ من العمر 7 سنوات، قتلوا على أيدي اللصوص.

ومع ذلك، ذكرت الاذاعة أنه أثناء استجواب الشاب، اعترف بارتكاب الجريمة، وكشف لأفراد الشرطة عن المكان الذي خبأ فيه الفأس الذي استخدمه لارتكاب جريمة القتل.

ولم يعرف الدافع وراء جريمة القتل بعد. وقد وصف زملاء المشتبه به في المدرسة الثانوية زميلهم بأنهم بأنه "هادئ وساكن".

 

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