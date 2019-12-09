لواء إسرائيلي : "الكابنيت" أضحى دمية والجيش غير جاهز لخوض أي حرب

حذر لواء إسرائيلي متقاعد من عدم جهوزية جيش الاحتلال لخوض حرب ، موضحاً أن "إسرائيل" تواجه تهديداً وجودياً بسبب انتشار آلاف الصواريخ في المنطقة من قبل إيران.

وقال اللواء الإسرائيلي المتقاعد يتسحاق بريك، لموقع "القناة السابعة" :" إن نظرية الجيش بعد حرب لبنان الثانية "كانت أنه يجب عدم الخوف من حروب كتلك التي اندلعت في الماضي، ولذلك يجب على قوات الجيش أن تكون مستعدة فقط لمواجهة حزب الله في لبنان وحماس في غزة".

ووصف بريك انعدام نظرية الأمن في الجيش ، وقال: "أحدهم يقرر بناء جيش لقطاعين، والثاني يخصص مئات الدبابات وأنت تسأل أين الكابينت ؟".

وأضاف: " إن الكابينت أضحى دمية. لا تأثير له على ما يحصل في الجيش وعلى نظريته الأمنية وأيضا مجلس الأمن القومي لا يهتم منذ فترة بالنظرية الأمنية".

وادعى بريك أن "إسرائيل" تواجه تهديديا وجوديا، مشيراً إلى أن الإيرانيين نصبوا غلافا من 250 صاروخا، مختلفة الأحجام حول إسرائيل.

وقال:" إن اندلاع حرب يعني أن هناك احتمال لإطلاق بين 1500 و2000 صاروخ في اليوم بينها صواريخ كبيرة يصل وزنها إلى 500-600 كغ ستسقط على التجمعات السكنية الإسرائيلية وعلى أهداف استراتيجية وعلى قواعد عسكرية".

وأضاف، أن سلاح الجو لا يستطيع إيقاف الصواريخ لأنها ليست مجهزة لوقف تلك الصواريخ".

الجدير ذكره، أن الماكنة الإعلامية لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، تروج باستمرار للخطر الإيراني، ويرى مراقبون أن إسرائيل تحاول استدراج الولايات المتحدة الى جانبها لضرب إيران، إلا أنها لم تفلح خشية من عواقب ذلك.