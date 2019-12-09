باحثون يؤكدون على أهمية نظافة الفم وفائدة غير متوقعة لتنظيف الأسنان

ذكرت الصحيفة الأوروبية لطب القلب الوقائي، أن الحفاظ على صحة الفم وتنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون يحمي من أمراض مثل الارتجاف الأذيني وفشل القلب كما انها تقي من اضطرابات خطيرة.

وأوضح الباحثون وفقًا للصحيفة الأوروبية أن تنظيف الأسنان ثلاث مرات في اليوم يساعد على التخلص بشكل كبير من البكتيريا المسؤولة عن عدة اضطرابات صحية.

هذه الدراسة تؤكد على دراسات سابقة كشفت وجود علاقة بين نظافة الفم وصحة الإنسان وتؤكد وجدوا بكتيريا فموية في الدم المصاب بجلطة.

ورغم ذلك إلا أن الإفراط في تنظيم الفم قد يكون له مفعول عكسي، لأن الإنسان يستفيد من وجود بعض الأنواع النافعة من البكتيريا، وحين تقل، يصاب الجسم بارتفاع ضغط الدم، وبالتالي، فإن الحل هو التوازن.

واعتمد الباحث سونغ وفريقه العلمي في كوريا الجنوبية، على عينة من 161 ألفا و286 شخصا، حاول أن يرى ما إذا كانت ثمة علاقة بين فشل القلب وقلة النظافة في الفم.

وأجريت الدراسة بين عامي 2003 و2004، وكشفت النتائج أن التنظيف السليم للأسنان يقلل عرضة الإصابة بفشل القلب بنسبة 12 في المئة.