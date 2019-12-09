حماس ترد على تصريحات اشتية بشأن افتتاح المستشفى التركي

أوضح الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم، ان تصريحات رئيس حكومة رام الله د. محمد اشتية حول أن افتتاح المستشفى التركي كرد على المستشفى الميداني الدولي يؤكد ما ذهبت إليه حماس دائمًا من أن السلطة هي الجهة المعطلة لافتتاح المستشفى التركي بعد استلامه عام 2017 كجزء من خطتها لحصار غزة صحيًّا.

وقال برهوم في تصريح صحفي: "إن تعطيل السلطة لافتتاح المستشفى تسبب بتفاقم الوضع الصحي وموت العديد من المرضى الذين حُرموا من حقهم في العلاج".

وأضاف "إن المستشفى الميداني الدولي جاء نتاجًا لمقترح الوسطاء في إطار بحث البدائل للتخفيف من معاناة المرضى الناتجة عن الحصار الظالم، والعقوبات الانتقامية التي مارستها السلطة والاحتلال على أهلنا في قطاع غزة".