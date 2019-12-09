فلسطين وتركيا تبحثان سبل التبادل التجاري والاستثمار التركي في فلسطين

بحثت وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسلي، مع رئيس مكتب الاستثمار في الرئاسة التركية آردا إبرموت، اليوم الاثنين، سبل التعاون المشترك، وزيادة حجم التبادل التجاري، وتشجيع إقامة استثمارات تركية في فلسطين، خاصة بمدينة جنين الصناعية، بالضفة الغربية.

وجاء بحث التعاون المشترك بين الجانبين على هامش مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي للاستثمار، في القطاعين العام والخاص بإسطنبول.

واستعرض الطرفان الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الإنتاجية والتسهيلات التي تقدم للمستثمرين بالإضافة إلى البيئة القانونية للاقتصاد الفلسطيني. وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "وفا".

وأكد الجانبان أهمية تسهيل دخول المنتجات الفلسطينية إلى تركيا، وتشجيع رجال الأعمال في كلا البلدين على إقامة شراكات استثمارية.