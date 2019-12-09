عجز في ميزانية السعودية للعام 2020 بنحو 50 مليار دولار

كشفت وزارة المالية السعودية، اليوم الاثنين، أن موازنة المملكة للعام 2020 ستكون بعجز يبلغ 50 مليار دولار أمريكي.

وذكرة الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، أن إجمالي النفقات المتوقعة تبلغ 272 مليار دولار، بينما الإيرادات المتوقعة 222.13 مليار دولار.

وقدرت السعودية نفقات موازنة 2019 بنحو 279.5 مليار دولار، وإيرادات قيمتها 244.53 مليار دولار.

وأشارت إلى ان موازنة المملكة السعودية لعام 2020، تشهد تراجعا في بنود الإنفاق والإيرادات مقارنة بـ 2019.

وتواصل موازنة 2020، التركيز على قطاعيّ الصحة والتعليم، إذ بلغ ما تم تخصيصه لقطاع الصحة حوالي 44.53 مليار دولار ولقطاع التعليم حوالي 51.4 مليار دولار، بما يمثل نسبة 35 بالمئة من إجمالي الإنفاق المعتمد.

وقدر مشروع الموازنة أن تصل نسبة إجمالي الدين العام 26% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2020، في ضوء سياسة الاقتراض الحكومي التي توازن بين السحب من الاحتياطي العام للدولة ومصادر التمويل الأخرى من داخل وخارج المملكة.

وتتوقع السعودية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بحوالي 2.3 % في 2020، واستمرار وتيرة النمو على المدى المتوسط.