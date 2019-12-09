الاحتلال يعتزم قطع الكهرباء عن مدينة القدس

أعلنت شركة كهرباء القدس، الاثنين، أنها تسلمت إنذارا جديدا من شركة الكهرباء "الإسرائيلية"، يقضي بقطع التيار عن الشركة جزئيا، بدءا من منتصف ديسمبر/كانون الأول الحالي وحتى منتصف مارس/ آذار المقبل.

وأوضحت الشركة التي تعد أكبر مزود للطاقة بالأراضي الفلسطينية، في بيان لها، مساء الاثنين، أن اليار قطع الكهربائي سيكون عن جميع مناطق امتيازها، بحيث سيتم مرتين في كل شهر، تبلغ مدة كل مرة 3 ساعات.

من جانبه، قال مدير عام الشركة هشام العمري، "هذا القرار العقابي الجديد ستكون له تداعيات خطيرة على مختلف القطاعات ونواحي الحياة، صحيا و تعليميا، واقتصاديا ومجتمعيا".

وتابع العمري: أن شركة كهرباء القدس، ستكون عاجزة عن توفير التيار الكهربائي لكافة المؤسسات الحيوية والمشتركين خلال ساعات القطع". وحثّ العمري، الحكومة على سرعة التحرك الفوري لحل الأزمة.

وطالب المؤسسات الحيوية بما فيها المستشفيات، بأخذ الحيطة والحذر، خلال فترة انقطاع التيار الكهربائي.

واعتبر العمري، أن ما تمارسه شركة الكهرباء بإسرائيل "عقاب جماعي على أبناء الشعب الفلسطيني بموافقة من الحكومة الإسرائيلية".