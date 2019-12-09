قضية اسراء غريب تعود من جديد ماذا قال والدها

أعدت قرار محكمة بداية بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة اليوم الاثنين قضية الفتاة إسراء غريب إلى واجهة الاعلام الفلسطيني من جديد.

وقررت المحكمة استدعاء والد اسراء غريب للاستماع إلى شهادته بشكلٍ سرّي حفاظاً على النسيج المجتمعيّ، وذلك بناء على طلبه والذي قال فيه: "هناك أمور لا أريد الحديث عنها علناً، وأنا جاهز أن أذكر التفاصيل في جلسة سرية".

وقد استدعت بداية بيت لحم والد اسراء غريب خلال الجلسة الثانية التي عقدت اليوم الاثنين لمعرفة تفاصيل قضية الفتاة المغدور اسراء.

وقد استمعت خلالها المحكمة إلى 5 شهود من النيابة العامة حول جميع التفاصيل المتعلقة بحادثة القتل، وناقشتهم النيابة والدفاع أمام المحكمة.

فيما حددت المحكمة تاريخ (30-12-2019) لاستكمال سماع الشهود في القضية التي تحولت لقضية رأي عام.

ووفقًا لوسائل اعلام محلية، فإن والد الفتاة اسراء أوضح للمحكمة نجاح ابنته ونشاطها وتفوّقها الدراسي، وحبها لعملها في مهنة الماكياج.

كما تحدث عن اضطرابها النفسي وعصبيتها في الفترة الأخيرة قبل الحادثة، حيث فقدت شهيتها للطعام وامتنعت عن الدوام في العمل والجامعة.

بالإضافة إلى توجسها الدائم من أعمال السحر والشعوذة خلال تلك الفترة، ثمّ طلب من المحكمة أن يقدم شهادته بشكلٍ سريّ حفاظاً على خصوصيات معينة.

واستمعت المحكمة إلى شهادة طبيب مستشفى الحسين في بيت لحم حول حالة إسراء غريب في المستشفى، وسلوكها وسلوك عائلتها وما جرى من أحداث تخصّ القضية.

وأوضح الطبيب كيف طلب الأهل إخراج ابنتهم من المستشفى على مسؤوليتهم، مؤكداً للمحكمة أن قانون المستشفى يسمح بذلك.

واستمعت أيضاً إلى شهادات الممرضين في مستشفى بيت جالا، وقسم الطوارئ.