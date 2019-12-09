نتنياهو يستنجد بليبرمان لعدم الذهاب لانتخابات ثالثة

دعا رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المؤقت ، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، إلى مفاوضات سريعة معه، للحيلولة دون الوصول لانتخابات ثالثة.

وقال نتنياهو، في تغريدة عبر حسابه بـ "تويتر"،: "أدعو أفيغدور ليبرمان للدخول في مفاوضات سريعة خلال الـ48 ساعة المتبقية لتشكيل حكومة وطنية قوية لإسرائيل".

ومنح رئيس الكيان الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، في 21 نوفمبر/تشرين ثانٍ الماضي، أعضاء "الكنيست" مهلة لمدة 21 يومًا ليطلب أي منهم تكليفه بتشكيل الحكومة، في حال حصل على تأييد 61 نائبًا من أصل 120.

وقبل هذه المهلة، التي تنتهي الأربعاء، فشل كل من نتنياهو، زعيم حزب "الليكود"، وبيني غانتس، زعيم حزب كتلة "أزرق أبيض"، في تشكيل حكومة، في ظل أزمة سياسية مستمرة.

وقال ليبرمان، قبل أيام، إن "تشكيل الحكومة لم يعد ممكنًا، وحان الوقت للانتخابات الثالثة"، معتبرًا أن "معجزة كبيرة هي فقط ما قد تحدث تغييرًا".

ويدعو ليبرمان إلى تشكيل حكومة وحدة تجمع "الليكود"، من دون شركائه في اليمين، و"أزرق-أبيض"، من دون دعم القائمة المشتركة العربية، وهو ما يُقابل برفض من أطراف عديدة.