ايران و السعودية توقعان اتفاقاً حول موسم الحج القادم

أكدت مصادر سعودية و ايرانية اليوم الإثنين، أنه تم توقيع اتفاق بين السعودية و ايران بخصوص ترتيبات موسم الحج المقبل لعام 1441 هجريا.

و أكدت وكالة الانباء السعودية "واس" أن وزير الحج والعمرة محمد صالح بن طاهر بنتن عقد لقاءً في مكة المكرمة مع رئيس منظمة الحج والزيارة الإيراني علي رضا رشيديان، لمناقشة الترتيبات والاستعدادات لخدمة حجاج إيران بموسم حج 1441هـ.

ووقع بنتن ورشيديان خلال اللقاء اتفاقا ينظم قدوم الحجاج من إيران والخدمات المقدمة لهم خلال فترة تواجدهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.

وخلال اللقاء، أعرب "بنتن" عن شكره وتقديره للحجاج الإيرانيين على تعاونهم خلال موسم حج العام الماضي والتزامهم بالتفرغ للعبادة والسكينة والسلم.

من جانبها، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، الإثنين، أن التوقيع على الاتفاق جاء في مكة بعد محادثات جرت بين الجانبين.

وقال رشيديان عقب اللقاء أن هذه المباحثات جرت بعد أن تبادل الخبراء وجهات النظر وقدموا آراءهم ومقترحاتهم وطلباتهم.

وأضاف أن محور المحادثات "كان التركيز على الحفاظ على كرامة وأمن وسلامة الحجاج الإيرانيين".

وأوضح أن "المباحثات تناولت أيضا تقديم السعودية تسهيلات أكبر لشركات الطيران الإيرانية لنقل الحجاج".

يشارن أن عام 2016 شهد غياب الحجاج الإيرانيين بعد فشل المفاوضات بين مسؤولي الحج في السعودية وهيئة الحج الإيرانية بسبب توتر العلاقات بين البلدين، قبل أن يعودوا مجددا موسم 2017.