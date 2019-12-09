الاسرى المقطوعة رواتبهم يهددون بتصعيد خطواتهم الاحتجاجية

هدد الأسرى المقطوعة رواتبهم مساء اليوم الاثنين بتصعيد خطواتهم الاحتجاجية، لاستعادة رواتبهم المقطوعة من قبل السلطة الفلسطينية.

و قال الاسرى في بيان لهم: "منذ عامين تقريباً ونحن نعاني من مسألة قطع الرواتب التي كفلها لنا القانون الفلسطيني والأعراف الوطنية وأكد على هذا رئيس السلطة الفلسطينية، مع ذلك تم قطع رواتبنا بالكامل وعددنا 37 أسيراً، وتمت محاولات جدية للحوار والنقاش مع كل الجهات المعنية، وقد وعدنا قبل ستة أشهر بأن هذا الأمر سيتم حله خلال شهرين".

و أضاف بيان الأسرى: " مضت الستة أشهر ولم يتم إرجاع الحقوق كاملة، بل والأسوأ من ذلك كان رد أحد المسؤولين في أجهزة السلطة بأنه ليس لدينا أي حقوق، وأنه لن يتم إعادة هذه الرواتب ضاربين بعرض الحائط قرار الرئيس بالإعادة الفورية لهذه الرواتب".

و طالب الاسرى بتعادة راتب كل أسير مقطوع راتبه في داخل السجون كاملاً بنسبة 100% وبأثر رجعي وغير منقوص.

كما طالبوا بإعادة راتب كل أسير تم إعادة راتبه بنسبة 50%، بنسبة 100% وبأثر رجعي، وكل ذلك أسوةً بكافة الأسرى والمعتقلين وبلا تمييز بين الأسرى الذين ضحوا بأعمارهم وزهرات شبابهم من أجل رفعة الوطن وكرامة الشعب الفلسطيني.

و أكد الأسرى بأنهم سيعلنون في البيان القادم موعد بدء الخطوات وأسماء جميع المسؤولين الذين وعدو بحل هذا الملف وللآسف لم يوفوا بوعودهم اتجاههم.

كما طالبوا من كل وسائل الإعلام إثارة هذا الملف للرأي العام لمساعدة ومساندة حقوقهم في رواتبهم المقطوعة.

*الموقعون على البيان*

*الأسرى المقطوعة رواتبهم التالي أسماؤهم:

1. ياسر محمد علي أبو حمد

2. بهاء الدين محمد علي القصاص

3. عبد الحليم ساكب عمر البلبيسي

4. رمزي عبد الرحمن جبر صالح

5. سعيد عبد الرحمن جبر صالح

6. محمد نعمان مراد مقداد

7. محمد سليمان سرحان أبو جزر

8. أمين سعدي محمد جمعة

9. رامي إبراهيم نعيم النجار

10. عبد الله سليم محمد أبو ضاهر

11. عمار محمود سليمان عابد

12. عبد الغني محمد علي إنشاصي

13. محمد محمود عبد أبو مرسة

14. محمود محمد رزق عمر

15. محمد يوسف شحادة المقادمة

16. سميح ماهر سلامة الحداد

17. يسري عطية محمد المصري

18. مجد جواد محمد عويضة

19. جهاد أحمد عوض شحادة

20. حمزة سلامة سليمان أبو صواوين

21. محمد مروان عبد الله سلامة

22. نضال محمد مصطفى البرعي

23. أحمد جمعة سرحان أبو جزر

24. فتحي كامل محمد أبو حميد

25. يوسف محمد محمد فياض

26. محمود يوسف حسين أبو طه

27. مجدي رياض محمد ياسين

28. إياد رشدي عبد المجيد أبو ناصر

29. أحمد إحسان علي الشنا

30. خالد كامل إبراهيم النجار

31. إياد عبد الله محمد الجرجاوي

32. منير شحدة محمد أبو ربيع

33. حاتم محمد عطية قويدر

34. حاتم سالم سليمان أبو ريدة

35. محمد محمد محمود عرندس

36. أحمد جهاد إسماعيل اغنيم

37. حسني إبراهيم حسن ماضي