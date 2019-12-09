لابيد يتنازل عن التناوب مع غانتس على رئاسة الحكومة

قرر يائير لابيد، أحد زعماء حزب أزرق أبيض يائير لابيد التنازل عن التناوب على رئاسة الحكومة مع رئيس الحزب بيني غانتس، حال جرت انتخابات ثالثة للكنيست الإسرائيلي.



و نقلت صحيفة هآرتس العبرية عن لابيد قوله: "إذا كان هناك انتخابات ثالثة، قررت التنازل عن التناوب مع غانتس، سنذهب جميعاً كتلة واحدة، متحدون خلف غانتس مرشحنا لمنصب رئيس الوزراء".

يأتي ذلك بعد أن اتفقت أحزاب الاحتلال على تحديد يوم ٢ مارس آذار المقبل موعدا لإجراء انتخابات ثالثة للكنيست بعد فشل جهود تشكيل حكومة تضم كافة الأحزاب و تحظى بتأييد الكنيست.



