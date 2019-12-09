النيابة العامة في غزة تفوز بجائزة النزاهة والشفافية عن فئة المؤسسات العامة

فازت النيابة العامة – غزة تُتَوَّج بالمركز الأول على مستوى الضفة الغربية وقطاع غزة - فئة المؤسسات العامة، بجائزة ( النزاهة والشفافية والمساءلة المجتمعية لضمان خدمة العدالة لعام 2019م ) والتي ترعاها مؤسسة أمان للنزاهة والشفافية.

رئيس ديوان النائب العام محمد عُمر مُراد أوضح أن النيابة العامة "لديها حرص كبير على إحاطة العمل الاجرائي على تحقيق الشفافية والعدالة ومحاربة الفساد، وحوسبة المهام، وتعزيز الرقابة الشعبية، وفتح الأبواب للمواطن، وإعادة هندسة العمليات الإدارية، وضخ الدماء في شرايين إدارة التفتيش القضائي، وأخيرًا إصدار مدونة سلوك أعضاء النيابة وأخلاق المهنة بنسختها المحدثة والتي تم توقيعها أمس، وكانت نتاج تعاون على مدار أشهر بين النيابة العامة وأمان، كل ذلك برعاية كريمة واهتمام بالغ وإدارة حكيمة والمستشار ضياء الدين المدهون النائب العام".

وقال مراد في كلمته في اعقاب فوز النيابة العامة "إن الفساد كرة ثلج، عندما تبدأ بالتدحرج فإنها حتمُا بر وتتضخم وتزيد.. كان لدينا إيمان في النيابة العامة أن كرة الثلج تلك يجب ان تذوب، ولابد ان تتلاشى، هذا الايمان لم يكن مجرد حلم بل كان عقيدة ومبادئ وقيم وتخطيط وإرادة واعية ومبصرة وعمل دؤوب ومتواصل".

وتوجه مراد بالشكر الجزيل "إلى الجنود المجهولين الذين بنوا هذا المجد أعضاء النيابة أعضاء وموظفيها الذين يعملون بجهد دؤوب ومتواصل في ظل ظروف وظيفية صعبة".

كما، ووجه رسالة شكر للمؤسسات الحقوقية والمجتمع والمدني وعلى رأسها "أمان"، متمنياً لهم دوام الاستمرار في مسيرة مكافحة الفساد.

ووجه رسالة الشكر والتقدير لكل الداعمين لسياسات النيابة العامة كلاً من مجلس الوزراء والمجلس التشريعي ووزارة العدل.







