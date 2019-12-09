سعر الدولار مقابل الجنية المصري اليوم الاثنين الموافق 9/12/2019

جاء سعر صرف الدولار الامريكي، اليوم الاثنين الموافق 9/12/2019، امام الجنية المصري، إذ سجل سعر الدولار 16.06 جنيه للشراء، وللبيع 16.16 جنيه.

وفي المقابل، سجل سعر صرف اليورو الأوروبي 17.7527 جنيه للشراء، و17.873 جنيه للبيع، للدولار الواحد.

وحقق سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار، 21.0691 جنيه للشراء، و21.2504 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل العملات العربية اليوم الاثنين الموافق 9/12/2019 :

وفيما يتعلق بصرف أسعار صرف العملات العربية، فقد سجل الدينار الكويتي 52.6644 جنيه للشراء و53.2771 للبيع، فيما حقق الدرهم الاماراتي شراء 4.367 و4.3998 للبيع.

اما الريال السعودي بلغ اليوم، امام الدولار، 4.271 جنيه للشراء و4.3096 جنيه للبيع.