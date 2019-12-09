بدء صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية على الصراف الآلي

أعلنت مصادر محلية مساء اليوم الاثنين انه تم البدء بصرف مستحقات الشؤون على الصراف الآلي، على أن يتم الصرف غدا الثلاثاء في البنوك.

و وفقا للمصادر، فسيتم صرف مخصصات الأسر الفقيرة المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية في المحافظات الشمالية والجنوبية على حد سواء، حيث تم إضافة 2000 أسرة جديدة ستستفيد للمرة الأولى من برنامج التحويلات النقدية، منها 1500 أسرة في قطاع غزة و 500 أسرة في الضفة الغربية.

وتشمل الدفعة 104,634 أسرة بمبلغ إجمالي 124 مليون شيقل. وبين الوزير أن عدد الأسر المستفيدة في قطاع غزة حوالي 70 ألف أسرة والباقي في الضفة الغربية.

ويبلغ مخصصات الأسر من قطاع غزة من هذه الدفعة تبلغ 94 مليون شيقل، والمبالغ المخصصة للضفة الغربية حوالي 30 مليون شيقل.

ووفقاً لوزارة التنمية فقد تم إضافة 2000 أسرة جديدة ستستفيد للمرة الأولى من برنامج التحويلات النقدية، منها 1500 أسرة في قطاع غزة و 500 أسرة في الضفة الغربية.