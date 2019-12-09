شاهد: سفير يسرق كتابًا زهيد الثمن

تناقل نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، سجلته كاميرا مراقبة، يظهر من قيل إنه سفير المكسيك أوسكار ريكاردو فاليرو ريكو بيكيرا، وهو يأخذ الكتاب، من المكتبة وينصرف.

وعلى إثر الحادثة، استدعت وزارة الخارجية السفير، بعد تقارير تحدثت عن محاولته سرقة كتاب بقيمة 10 دولارات، من مكتبة شهيرة في الأرجنتين.

من جهته، قال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد، إنه طلب من لجنة الأخلاقيات بالوزارة ”تحليل الاتهام الموجه ضد الدبلوماسي“ البالغ من العمر 76 عامًا.

وتابع إبرارد في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”إذا ثبت أن شريط فيديو السرقة المزعومة الذي جرى تداوله صحيح، فسيتم طرده على الفور.. لن يتم التسامح مع خيانة الأمانة“.