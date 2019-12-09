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حماس ترد على تصريح اشتية حول تشغيل المستشفى التركي

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 15:41 - 09 ديسمبر 2019
فوزي برهوم فوزي برهوم
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ردت حركة "حماس" على تصريح رئيس الوزراء، محمد اشتية حول أن افتتاح المستشفى التركي جاء ردًا على المستشفى الميداني الدولي.

و قال الناطق باسم حماس، فوزي برهوم في تصريح له: "إن هذا التصريح يؤكد ما ذهبت إليه حماس دائمًا من أن السلطة هي الجهة المعطلة لافتتاح المستشفى التركي بعد استلامه عام 2017 كجزء من خطتها لحصار غزة صحيًّا، الأمر الذي تسبب بتفاقم الوضع الصحي، وموت العديد من المرضى الذين حُرموا من حقهم في العلاج".

و أشار برهوم الى أن المستشفى الميداني الدولي جاء نتاجًا لمقترح الوسطاء في إطار بحث البدائل للتخفيف من معاناة المرضى الناتجة عن الحصار الظالم، والعقوبات الانتقامية التي مارستها السلطة والاحتلال الصهيوني على أهلنا في قطاع غزة.

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