إصابات ومفقودين جراء آثار بركان في نيوزلندا

أصيب عددًا من المواطنين النيوزلنديين، اليوم الاثنين، وفقد آخرين، جراء ثوران بركان في جزيرة وايت أيلاند، شمالي البلاد.

وقالت رئيس وزراء نيوزلندا، جاسيندا أردرن، :"إنّ نحو مئة شخص ضمنهم سياح، كانوا في الجزيرة عقب ثوران البركان".

وأضافت أردرن، انه يوجد مفقودين دون معرفة اعدادهم، نتيجة ثوران البركان، مشيرةً إلى ان فرق الإنقاذ مستمرة في البحث عنهم حتى الآن.

وأفادت حسب صحيفة "نيوزيلاند هيرالد".، بان هيئة الإسعاف أعلنت عن إصابة نحو 20 شخصا وهم بحاجة للعلاج.

ووفق هيئة المسح الجيولوجي، ان البركان ثار في تمام الساعة 14:17 مساءّ بالتوقيت المحلي (01:17 ت.غ).

وتُعد جزيرة وايت أيلاند واجهة سياحية رائجة في العالم، كما انها تعتبر أحد المناطق الأكثر نشاطًا بالأماكن البركانية.



