العراق: أسماء منحة الطوارئ الوجبة السادسة للعاطلين عن العمل

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي ورئيس هيئة الحماية الاجتماعية الدكتور باسم عبد الزمان، اليوم الاثنين، اطلاق الوجبة السادسة من المشمولين بالاعانة الاجتماعية نهاية العام الحالي. للاستعلام اضغط هنـــا

وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي لهيئة الحماية الاجتماعية: "إننا ومنذ تسلمنا مهام الوزارة وضعنا أولوية لحسم موضوع المتقدمين للشمول منذ عام 2016 البالغ عددهم 600 ألف اسرة".

وأشار إلى أن الهيئة وبجهود ملاكاتها تمكنت من شمول 325 ألف اسرة منها بعد تصنيفها المبحوثين عن غيرهم وكذلك من ظهروا فوق خط الفقر.

وأضاف ان الوزارة اجرت بحثا اجتماعيا لـ(300) أسرة اخرى تمهيدا لشمولها بالحماية الاجتماعية، مشيرا الى ان نهاية العام الحالي سيتم اطلاق وجبة جديدة من المشمولين بالاعانة وبالتالي تحسم الوزارة موضوع المتقدمين في عام 2016.

وأوضح ان هناك مشاكل كثيرة في قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 كونه يعتمد على خط الفقر، لافتا الى ان الوزارة عملت على تعديل هذا المعيار بشكل أكثر دقة من خلال الاعتماد على معيار القدرة على العمل وارسلته الى مجلس شورى الدولة بانتظار الذهاب الى البرلمان لتشريعه.

وبين الوزير ان القانون الجديد يشمل فئات أخرى كالخريجين من خلال منحهم إعانة طارئة لمدة ستة أشهر، كما اشار الى انه سيتم التعاقد مع ألف باحث اجتماعي يتم توزيعهم بين المحافظات.

وتابع ان الوزارة تمكنت من زيادة تخصيصات هيئة الحماية الاجتماعية في موازنة 2020 ، مشيرا إلى أنه في العام المقبل سيفتح الشمول الجديد لـ(600) ألف اسرة عبر التقديم على استمارة الكترونية في موقع الوزارة.