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اصابة ثلاثة مواطنين خلال اندلاع مواجهات مع الاحتلال في الخليل

  • فلسطين اليوم - الخليل
  • 15:04 - 09 ديسمبر 2019
اندلاع مواجهات مع الاحتلال في الخليل اندلاع مواجهات مع الاحتلال في الخليل
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أصيب ثلاثة مواطنين، اليوم الاثنين، خلال المواجهات التي اندلعت مع قوات الاحتلال في مدينة الخليل جنوب الضفة المحتلة.

وأفاد الهلال الأحمر، بأن ثلاثة مواطنين أصيبوا بالرصاص المطاطي جراء قمع الاحتلال الشبان بالرصاص الحي والمطاط وبالغاز المسيل للدموع في محيط باب الزاوية بالمدينة.

وذكر الهلال، انه تم نقل الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

واندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين، عقب احتجاج عشرات المواطنين، تنديدًا بنية الاحتلال إقامة حي استيطاني جديد وسط المدينة، والذي على أثره ساد الاضراب الشامل كافة مناحي الحياة في محافظة الخليل.

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