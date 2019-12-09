السودان: صحة خبر وفاة الطيب سيخة في السجن

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في السودان، اليوم الاثنين، انباء عن وفاة الطيب سيخة في بعد أيام من اعتقاله لدواعٍ أمنية، وفق ما أفادت به مصادر محلية.

وتفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مع نبأ وفاة الطيب، الأمر الذي أثار حالة من الجدل، دون وجود أي تأكيدات رسمية حتى هذه اللحظة.

وفي وقت سابق، نفى مصدر مقرب من القيادي بالمؤتمر الوطني الطيب إبراهيم محمد خير أن يكون اعتقاله تم بعد كمين نصبته الشرطة له كما أشيع، مؤكدا إنه لم يخفي نفسه.

وكشف المصدر ملابسات اعتقال الطيب سيخة حيث قال إن ضابطا برتبة نقيب حضر إلي منزله بمعية قوة من الشرطة وأبرز له أمر قبض في مواجهته.

وقال الطيب للقوة المداهمة، إن رتبته العسكرية التي أحيل بها إلي المعاش هى لواء، وحفاظا على تقاليد الجيش فإن اعتقاله يجب ان يكون من رتبة أعلى حيث إقتنع النقيب بكلام الطيب سيخة وسحب قواته.

وكشف مصدر أمني أنه وبعد يومين حضر ضابط برتبة عميد وإصطحب الطيب إبراهيم محمد خير إلي نيابة أمدرمان شمال جوار إستاد الهلال حيث يجري التحقيق معه في بلاغ انقلاب الإنقاذ الذي حدث عام 1989م.