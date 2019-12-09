بيروت تتعرض للغرق بفعل مياه الامطار

تعرضت مناطق حيوية في العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الاثنين، للغرق وسيول الامطار، الامر الذي أثر على حركة المواطنين في الشوارع، واحداث ازمة مرور.

وأكدت الوكالة الوطنية للإعلام، ان مياه الامطار غمرت منطقتي الجناح السان سيمون والسلطان إبراهيم بمدخل بيروت الجنوبي، ببرك مياه الامطار، وارتفاع منسوب المياه في الطرقات.

وذكرت الوكالة اللبنانية، ان مياه تسربت إلى منازل المواطنين والمحالات التجارية، وكذلك غرق العديد من المركبات المصطفة في الشوارع بالكامل، الامر الذي سبب اضرار مادية كبيرة.

وأوضحت ان مياه الامطار اختلطت مع مياه الصرف الصحي في منطقة الجناح السان سيمون، وبالتالي فاضت المجاري في الطرقات لعدم تمكنها من استيعاب المياه.

وأطلق المواطنين اللبنانيين مبادرات تطوعية لتصريف مياه المجاري، عبر استخدام ألواح التزلج المائي للتنقل بين المناطق التي تعرضت للغرق.



