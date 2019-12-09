سعودية تقاضي والدها لسبب مثير !!

قررت فتاة سعودية مقاضاة والدها بعد رفضه 11 عريسًا تقدموا للزواج منها دون مبرر، وذلك بعد ان بلغت عمر 37 عامًا من غير زواج.

وجاء قرار الفتاة لأنها لم تجد سببًا كافيًا لرفضه كل مَن تقدموا لها، قائلة إنها اتخذت قرارها بعد أن فهمت حقها فى الزواج رغم تباطؤ وتلكؤ والدها ورفضه المستمر للعرسان حسب صحيفة عكاظ.

وقالت في تصريح لمجلة محلية، إنه يبحث عن أي عيب أو عذر للرفض، إذ رفض أحدهم لأن راتبه 7 آلاف ريال، وآخر لأنه يسكن فى منطقة بعيدة، وثالثًا لأن شهادته العلمية أقل من الجامعة، وعريسًا رابعًا بحجة أنه مطلق.