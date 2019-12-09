غواتيمالا تكشف عن سبب نقل سفارتها للقدس المحتلة

كشف رئيس غواتيمالا اليخاندرو جياماتي، صباح الاثنين، أن الإيمان، و عدم وجود عداوة بين "إسرائيل" وغواتيمالا، هو سبب نقل سفارة بلاده الى القدس المحتلة.

و قال جياماتي في تصريحات صحفية له على هامش مشاركته في لقاء لوبي البرلمانيين من أجل "اسرائيل" و الذي يعقد في القدس المحتلة: "إن هناك تحالف بين اسرائيل و غواتيمالا منذ زمن طويل جداً".

وأضاف: "منذ البداية (عام 47) اعترفنا بإسرائيل كدولة ونحن اليوم هنا لنقنع دول العالم بأن عاصمة إسرائيل هي القدس".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اعترف في مثل هذا الوقت من العام 2017 بمدينة القدس عاصمة لـ "إسرائيل"، مما أثار احتجاجات واسعة في العالم العربي، ورفضاً أوروبيا لهذه الخطوة، فيما دعمتها عدة دول منها غواتيمالا التي سارعت الى نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس أسوة بالخطوة الأمريكية المماثلة.