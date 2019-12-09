طائرات روسية تعترض مقاتلات "إسرائيلية" في سوريا

افادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، بان طائرات تابعة لسلاح الجو الروسي اعترضت مقاتلات "إسرائيلية"، كانت في طريقها لاستهداف هدف ما في سوريا.

وذكرت القناة 13، ان طائرات روسية من طراز (سوخي 35)، تصدت لمقاتلات العدو، كانت تخطط لشن هجوم على قاعدة T4 الجوية السورية، تحت ذريعة استهداف شحنة أسلحة إيرانية، على حد زعمها.

و قالت مصادر سورية: "إن مقاتلات الاحتلال أجبرت على الانسحاب من الأجواء السورية إلى قواعدها داخل فلسطين المحتلة، بعد إقلاع طائرتين روسيتين من قاعدة حميميم غربي سوريا".

ويواصل الاحتلال بين الفينة والأخرى استهداف مناطق داخل الأراضي السورية، ما يسفر عن ارتقى شهداء واصابات، بزعم بأنه يضرب مناطق قد تستخدم في الأيام المقبلة لانطلاق هجمات ضد العدو.