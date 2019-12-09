آلية السفر عبر معبر رفح البري يوم غد الثلاثاء الموافق 2019/12/10

أعلنت وزارة الداخلية والامن الوطني، اليوم الاثنين، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 2019/12/10.

وذكرت الداخلية، ان السفر غدًا الثلاثاء، سيكون من الحافلة السابعة حتى الحافلة العاشرة من كشف (12/5).

واهابت بالمسافرين بضرورة التواجد صباح غد الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

ودعت الوزارة، بضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

وطالبت، بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

فحص رابط الاسماء المسافرين اضغط هنا.