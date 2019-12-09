ارتفاع عدد رخص الأبنية الجديدة بنسبة 7% خلال الربع الثالث

ذكر تقرير الجهاز المركزي للإحصاء، اليوم الاثنين، أن عدد رخص الأبنـية الصادرة للمباني السكنيـة وغير السكنيـة 2,205 رخصة خلال الربع الثالث من عام 2019، منها 1,451 رخصة أبنية جديدة.

وارتفعت نسبة عدد الرخص للأبنية بنسبة 7% عن الربع السابق، مشيرًا إلى أن نسبة انخفضت خلال الربع الثالث من العام 2019 بنسبة 2%، مقارنة بالربع الثاني من العام 2019، كما سجل انخفاضا بنسبة 13% مقارنة بالربع الثالث من العام 2018. وفق تقرير الإحصاء.

وحسب التقرير، فقد بلغ مجموع مساحة الأبنية (سكني وغير سكني) 914 ألف متر مربع، منها 714 ألف متر مربع مساحة الأبنية الجديدة و200 ألف متر مربع مساحة الأبنية القائمة.

ويضيف أن عدد الوحدات السكنية المرخصة بلغ 4,236 وحدة سكنيـة مساحاتها 689 ألف متر مربع، منها 3,230 وحدة سكنية جديدة مساحتها 523 ألف متر مربع، 1,006 وحدة سكنية قائمة مجموع مساحاتها 166 ألف متر مربع.