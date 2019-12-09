حكومة رام الله تتعهد بتشغيل المستشفى الذي بني بتمويل تركي في غزة

اعلنت الحكومة الفلسطينية في رام الله اليوم انها سنقوم بتشغيل المستشفى الذي بُني بتمويل تركي في غزة .

واعلن بيان مجلس الوزراء خلال جلسة الحكومة اليوم الاثنين ، 9/12/2019 ، ان عام 2020 عام للشباب هو عام الاهتمام بهم وبطموحاتهم وخلق فرص عمل لكم وإعادة صياغة مخرجات التعليم بما يضمن لكم الكرامة اللائقة والعمل المناسب.

وشدد البيان المقتضب على ان الحكومة ستوفر كل ما تحتاجه الانتخابات لضمان نجاحها من تمويل وقضايا لوجستية وفنية.

واوضح بيان مجلس الوزراء ان وفد وزاري مع القطاع الخاص سيقوم الشهر المقبل سيقوم بزيارة إلى سلطنة عُمان لفتح آفاق جديدة للاقتصاد الفلسطيني، وتعزيز روح التعاون مع الإخوة العرب ضمن استراتيجية تعزيز العمق العربي والانفكاك عن إسرائيل.