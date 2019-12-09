شاهد: تفاصيل اغتيال فاهم الطائي في العراق

أكدت وسائل اعلام عراقية، نبأ اغتيال الناشط المدني البارز فاهم الطائي، برصاص مجهولين في وقت متأخر الأحد، وذلك في مدينة كربلاء المقدسة لدى الشيعة.

وقال شهود عيان إن لحظة الاغتيال جاءت بينما كان في طريق العودة إلى منزله من التظاهرات المناهضة للحكومة، بحسب ما قال أحد جيرانه لوكالة فرانس برس.

وأظهر مقطع فيديو متداول لكاميرا مراقبة في الشارع، الطائي وهو يترجل عن الدراجة النارية، وتصل خلف دراجة نارية أخرى يستقلها شخصان.

وكان فاهم الطائي، 53 عاما، يشارك منذ الأسابيع الأولى في الاحتجاجات المطالبة بتغيير الطبقة السياسية التي تحتكر الحكم في العراق منذ 16 عاما، ويتهمها الشارع بالفساد والمحسوبية والتبعية لإيران.

وليل الأحد، وصل الطائي إلى مدخل منزله على دراجة نارية هو وصديقاه، وفق جاره الذي أكد أن "المنطقة قريبة من المقامات الدينية، ومركز الشرطة، ومجلس المحافظة، وتعتبر آمنة جدا".

وأفادت مصادر أمنيه أنه اتضح في ما بعد، أن المسلحين وسيارة بيضاء برفقتهما، طاردا الناشطين الآخرين اللذين أقلا الطائي، بحسب ما مصادر مقربة من عائلة المغدور.