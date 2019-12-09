منخفض غزة السريع .. حرق منزلين وغرق للشوارع الرئيسية

رغم تأخر فصل الشتاء للعام الحالي ، الا ان كمية الامطار التي هطلت بالأمس ، عادت لتثبت مجدداً وجود خلل واضح في شبكة "الصرف الصحي" في معظم شوارع القطاع ، بسبب غرق شوارعها hgرئيسية لعدة ساعات وتعطل حركة المرور فيها رغم كافة الاستعدادات التي يتم التجهير لها مسبقاً .

المخفض الجوي السريع ، مر دون خسائر كبيرة بالرغم من الصور لغرق أكبر شوارع القطاع "شارع الرشيد، ومعظم شوارع الرئيسية بجباليا وخانيونس.

رائد الدهشان مدير العمليات المركزية في الدفاع المدني بغزة ، قال اليوم الاثنين ، 9/12/2019 ، ان الدفاع المدني ومنذ الامس تعامل مع 20 مهمة ، منها حريق منزلين نتيجة المنخفض ، مطالباً بضرورة أخد الحيطة والحذر في التعامل مع المدفئة الكهربائية ، وعدم تركها دون اخد الاحتياطات اللازمة .

واشار الدهشان خلال تصريحات لإذاعة القدس وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ، انه تم انقاذ 7 مواطنين كانوا محتجزين بفعل مياه الامطار ، بالإضافة الى إسعاف 7 آخرين .

وبين الدهشان ان طواقم الدفاع المدني تعمل بروح الفريق الواحد مع بلدية غزة ، فالدفاع المدني بحاجة للبلدية والبلدية بحاجة للدفاع المدني.

نوه الدهشان للسائقين بعد الدخول في الشوارع الممتلئة بالمياه لعدم معرفتهم بمنسوب المياه ، مشيراً الى ان 5 سيارات دخلت بالأمس في شارع اصدقاء المريض، وعلقت في المكان لإرتفاع منسوب المياه مما اضطر الدفاع المدني لسحب تلك السيارات .

وطالب الدهشان المواطنين الاتصال على الرقم 102 للتعامل مع كافة الحالات خلال المنخفض الجوي .

















