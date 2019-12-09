تصدرت عناوين أخبار الصحف السعودية اليوم الاثنين 9/12/2019، عدة مواضيع هامة تخص الشأن السعودي والعربي والدولي.

وقد تناولت عناوين أخبار الصحف السعودية اليوم عدة مواضيع هامة.

عكاظ

الإطاحة بـ5067 متهماً بحوزتهم 6 أطنان حشيش مخدر و5.4 مليون قرص «إمفيتامين»

خادم الحرمين يستعرض جدول القمة الخليجية مع الزياني

مليشيا إيرانية نفذت «مجزرة الخلاني»

خالدون في ذاكرة الشرق والغرب .. هؤلاء «نحن»

لبنان: العصيان يواجه «الاستشارات»

أردوغان على خطى إيران.. يريد قنبلة نووية

بموافقة الملك.. إلزام المنشآت الصحية باشتراطات «الدواء» في الأشعة والطب النووي

القمة الـ 40.. رسالة المصير المشترك

بريدة: إطلالة كليات البنات.. مستنقعات وأوبئة

«المرصد الوطني»: 70 ألف مواطن ومواطنة من ذوي الإعاقة يعملون في القطاع الخاص

إلغاء شرط المسافة بين 3 أنشطة بلدية ومداخل العزاب والعوائل بالمطاعم

برئاسة الفيصل.. الموافقة على مشاريع تنموية في المحافظات بتمويل القطاع الخاص

الشرق الأوسط

تركيا ترحل 11 فرنسياً من «داعش»

ولي العهد السعودي يعزي الرئيس الأميركي في ضحايا حادث فلوريدا

الصين تؤكد أنها ستواصل «تدريب» سكان شينجيانغ

خلافات بين حزبي نتنياهو وغانتس حول موعد الانتخابات

سقوط صواريخ على قاعدة عسكرية قرب مطار بغداد وإصابة 6

«مجزرة بغداد» تطيح قائد عملياتها

بصمات إيرانية في «مجزرة بغداد»... ومطالبات بالمحاسبة

قادة «الحشد» يعترفون بالأوضاع الصعبة بعد العقوبات الأميركية

ثوران مفاجئ لبركان في نيوزيلندا يوقع قتيلاً وعدداً من الجرحى

أصغر رئيسة وزراء في تاريخ فنلندا: لم أفكّر يوماً بكوني امرأة

مكتب التحقيقات الفيدرالي: مرتكب حادثة قاعدة فلوريدا تصرف منفرداً

البحرين تحقق كأس الخليج للمرة الأولى في تاريخها

مقتل خمسة مقاتلين موالين لإيران في غارات شرق سوريا

المدينة

بالفيديو.. "وزير التعليم" يوجه رسالة لذوي الإعاقة وأسرهم: لن نتخلى عنكم

تعديلات في الشروط لدعم نقل موظفات القطاع الخاص

بالفيديو.. "المكافحة" تعرض جهودها في "الحرب على المخدرات"

فنلندا: انتخاب "سانا مارين" أصغر رئيسة وزراء في العالم

اغتيال الناشـط المدني "فاهـم الطائـي" في كربلاء

أمير الجوف يطلع على مراحل مشروع "طاقة الرياح"

الزياني: انتظام القمة الخليجية يؤكد حرص القادة على العمل...