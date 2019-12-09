هنية في جولة خارجية طويلة .. وحماس تتكتم على التفاصيل

يزور رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية عدة دول عربية وإسلامية، بعد أن حصل على موافقة من السلطات المصرية، لإجراء أول جولة خارجية له منذ توليه رئاسة حركة حماس.

وتأتي هذه الجولة، بعد تأخر دام أكثر من عام ونصف، حيث استهلها، بتركيا التي وصل لها أمس، والتقى فيها قادة حركة حماس المقيمة في تركيا، بعد أن وصل القاهرة الاثنين الماضي والتقى قيادة حركة الجهاد الإسلامي الموجودة في القاهرة برئاسة الأمين العام زياد النخالة، وقيادة جهاز المخابرات المصرية، وعلى رأسهم مدير الجهاز.

وقد اجتمع هنية بكل من نائبه صالح العاروري، ورئيس حركة حماس في الخارج ماهر صلاح، وأعضاء المكتب السياسي موسى أبو مرزوق وحسام بدران، فيما رافقه كل من عضوي المكتب السياسي خليل الحية ونزار عوض الله.

ومن المقرر، أن تطول جولة هنية الخارجية سيزور خلالها العديد من الدول العربية والإسلامية والغربية، التي تقيم معها حركة حماس علاقات جيدة، فيما لم تتحدث حركة حماس عن تفاصيل الزيارات ومواعيدها .

ومن المرجح أن يعقد خلال وجوده في تركيا لقاءات عدة، أهمها مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقيادات من حزب التنمية والعدالة.

وسيزور هنية العاصمة القطرية، التي تتمتع الحركة بعلاقات طيبة معها، وتوجد فيها قيادات كثيرة من الصف الأول، من بينهم رئيس المكتب السياسي السابق خالد مشعل. وسيلتقي هنية في قطر كبار المسؤولين خاصة وأن الدوحة تعد من أكبر الدول التي تقدم خدمات ومساعدات ومشاريع إغاثية لسكان قطاع غزة الذي تحكمه حركة حماس.

ويتردد أن هنية سيحضر القمة الإسلامية السداسية التي تضم دولا إسلامية وازنة هي باكستان وقطر وماليزيا وتركيا وإيران، والتي تستضيفها كوالالمبور، والتي ستناقش العديد من القضايا التي تتعلق بالعالم الإسلامي.