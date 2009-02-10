23% هي نسبة التصويت في انتخابات الكنيست الاسرائيلية حتى ظهر اليوم

فلسطين اليوم-القدس

بلغت نسبة التصويت في الانتخابات للكنيست الـ 18 حتى الساعة 12:00 - 23%. وذكر ان نسبة الاقتراع في القرى البدوية بالنقب قد تجازت 3% بقليل وان العملية الانتخابية تسير بانتظام وببطء.

وتم افتتاح صناديق الاقتراع في معظم أنحاء إسرائيل عند الساعة 07:00 وتستمر عملية الاقتراع حتى الساعة 22:00 ليلاً باستثناء المناطق السكنية الصغيرة حيث تعمل مراكز الاقتراع بين ال-08:00 صباحاً وال-20:00 مساء.

ويحق ل- 12 ألف سجين و-3 الآف سجان ممارسة حقهم في التصويت في 56 مركز اقتراع في مختلف أنحاء البلاد.

وسيصوت السجناء الأمنيون الإسرائيليون الموجودون في غرف حبس منفردة في صندوق اقتراع متنقل سيصلهم خلال ساعات اليوم.

ويتنافس في الانتخابات 33 حزبا ثلثها تقريبا تم تأسيسها خصيصا تمهيدا للانتخابات الحالية . ويبلغ عدد صناديق الاقتراع 9263. وتم تكييف المئات من مراكز الاقتراع مع احتياجات المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة . وتخشى الاحزاب المتنافسة ان تكون نسبة التصويت منخفضة بسبب الاحوال الجوية الماطرة. وفي حال كون التنافس راسا برأس فستحسم اصوات الجنود النتائج بحيث تتضح الصورة كاملة بعد غد الخميس.

ويبلغ عدد اصحاب حق الاقتراع القاطنين في اسرائيل 4 ملايين و-800 الف. ويشكل اليهود 81 بالمئة من اصحاب حق الاقتراع في حين يشكل المواطنون العرب 14 بالمئة والقادمون الجدد غير اليهود 5 بالمئة.

ويشار الى ان نسبة الحسم في الانتخابات هي 2 بالمائة وتقدر حسب معطيات دائرة الإحصاء المركزية ب-60 ألف صوت.

وبمناسبة الانتخابات ستكون جميع البنوك في إسرائيل اليوم مغلقة كما لن تعمل سوق الأوراق المالية في تل أبيب ولن يجري التعامل بالعملات الصعبة.