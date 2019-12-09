بينهم 3 أسرى من الجهاد.. خمسة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في السجون

أفادت إذاعة صوت الأسرى أن خمسة أسرى من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة يدخلون اليوم التاسع من ديسمبر أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال بينهم ثلاثة أسرى من قيادات حركة الجهاد الإسلامي.

والأسرى وهم:

الأسير زيد إبراهيم أحمد بسيسي (42 عامًا) من مدينة طولكرم محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة بالإضافة إلى 55 عامًا بعد اعتقاله عام 2001، وأمضى في السجون 18 عامًا.

الأسير بسيسي معتقل على خلفية مسئوليته عن تنفيذ عدة عمليات عسكرية ضد أهداف صهيونية، وكان قد تولى قيادة سرايا القدس في محافظة طولكرم بعد استشهاد القائد العام الشهيد أسعد دقة، وشغل منصب أمير الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي.

الأسير محمد كامل خليل عمران من مدينة الخليل محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة بعد اعتقاله عام 2002، وأمضى في السجون 17 عامًا.

الأسير عمران هو أحد مهندسي عملية وادي النصارى (زقاق الموت)، التي نفذها ثلاثة مجاهدين من سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في العاشر من رمضان عام 2002 م، قتلوا فيها مسئول لواء الخليل في جيش الاحتلال و13 جنديًا وضابطا صهيونيًا.

الأسير أحمد رشاد الزين السكني من مدينة غزة محكوم بالسجن 27 عامًا منذ اعتقاله عام 2002، وأمضى في السجون 17 عامًا.

اتهمه الاحتلال بالمشاركة في تدريب مقاومين وتنفيذ عمليات، وعقب اندلاع انتفاضة الأقصى أُدرج اسمه ضمن قوائم المطلوبين بدعوى نشاطه في حركة الجهاد الاسلامي.

الأسير زاهر محمود إبراهيم غانم (40 عامًا) من مدينة طولكرم، محكوم بالسجن 18 عامًا بعد اعتقاله عام 2002، وأمضى في السجون 17 عامًا.

والأسير فايز محمد علي أبو صغيرة (47 عامًا) محكوم بالسجن 16 عامًا منذ اعتقاله عام 2004، وأمضى في سجون الاحتلال 15 عامًا.