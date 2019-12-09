تشهد أسعار الخضروات في قطاع غزة اليوم الاثنين 9/12/2019، اختلافاً في أسعارها وفقاً للعرض والطلب على بعض المنتجات الزراعية في السوق المحلي.

ومازال الخيار يحافظ على سعره الغالي، فيما تشهد منتجات زراعية أخرى تناسباً في أسعارها بالنسبة للمستهلك المحلي.

وفيما يلي قائمة بأسعار الخضروات:

البازيلاء: 7 شيكل الكيلو

البندورة (أ): 4 ك = 10 شيكل

بندورة (وسط): 6 - 7 ك = 10 شيكل

الخيار بلدي: 4 شيكل

الخيار حمامات: 3 - 4 ك = 10 شيكل

البصل : 8 ك = 10 شيكل

بطاطا: 8 ك = 10 شيكل

بطاطا بلدية: 5 ك = 10 شيكل

الزهرة (كبير): 2 شيكل

ملفوف (كبير): 3 شيكل

ملفوف (أحمر): 4 شيكل

فلفل: 2 شيكل

فليفلة: 3شيكل

فقوس: 3 شيكل

ليمون: 4 ك = 10 شيكل

الجزر: 5 ك = 10 شيكل

السبانخ: 2 شيكل

السلق: 1 شيكل

فاصولياء: 5 شيكل

لوبياء: 5 شيكل