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سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الاثنين 9/12/2019..تحسن طفيف

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:37 - 09 ديسمبر 2019
سعر الليرة التركية مقابل الليرة السورية اليوم الاثنين 5-8-2019 سعر الليرة التركية مقابل الليرة السورية اليوم الاثنين 5-8-2019
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تشهد اسعار صرف الليرة السورية تحسناً بسيطاً أمام الدولار الامريكي اليوم الاثنين ، 9/12/2019 ومنذ بداية الاسبوع ، فالبرغم من تحسن الاسعار الا ان اسعار البضائع والسلع لا تزال في ارتفاع .

وعن سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الليرة السورية فقد بلغت اليوم في السوق السوداء اليوم الاثنين على النحو التالي :

الدولار الأمريكي مقابل الليرة اقل سعر :760       اكبر سعر للصرف: 750

اليورو الاوروبي مقابل الليرة السورية سعرها : 827       اكبر سعر للصرف :840

وعزّزت الليرة السورية مكاسبها أمام الدولار في تعاملات السوق «الموازية» خلال ساعات النهار الأولى، لتصل مكاسبها إلى أكثر من 30% خلال أسبوع، ليسود هدوء في التعاملات بعد الظهر، ليستقر الدولار عند مستوى 750 ليرة سورية.

مع تباين محدود في الأسعار، صعوداً وهبوطاً عن هذا المستوى، علماً بأن العرض هو الذي يطغى على التداولات، مع استمرار المخاوف من زيادة الخسارة التي وصلت إلى 30 بالمئة من رأس المال المتداول بالدولار، وخاصة لمن سارع واشترى بأسعار فوق 900 ليرة للدولار، وترجح مصادر السوق استمرار المناخ الإيجابي في سوق الصرف، وسط حملة واسعة على الصيارفة، لمنع التلاعب والمضاربة.

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