تشهد حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الاثنين 9/12/2019، حركة مرورية نشطة على كافة المفترقات والمحاور الرئيسية بالرغم من أجواء الشتاء الماطرة في كل المحافظات.

ونوهت الإدارة العامة لشرطة المرور، إلى وجود سوق النصيرات في محافظة الوسطى وسوق بني سهيلا الداخلي في محافظة خانيونس، داعيةً قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة أمان وكافية.

وأوضحت، أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي مع وجود بعض الاعمال على الطريق.

وذكرت بأن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياتك و الأخرين للخطر .

وبشأن حوادث السير، فقد سجل لدى دائرة تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية حادثين سير نتج عنهما وفاة الطفل أسامة زياد النباهين "6 أعوام" بعد صدمه مركبة من نوع "أسوزي" بيضاء اللون في شارع صلاح الدين مدخل مسجد الدعوة بالمحافظة الوسطى إلى جانب إصابة واحدة فقط بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.