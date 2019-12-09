الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة ويصادر أموال ومركبة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر الاثنين، حملة اعتقالات في صفوف المواطنين طالت 9 أشخاص في الضفة، فيما صادر مركبة وعشرات آلاف الشواكل.

ووفق المصادر المحلية، فقد اقتحم جنود الاحتلال عدة أحياء في رام الله والبيرة، تخللها اندلاع مواجهات، واقتحام منزل الأسير السابق سائد أبو البها في بيتونيا، ومصادرة مركبته.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال الاحتلال اعتقلوا عبد ناجح كميل من قباطية جنوب جنين، وأمير علي عجاج من صيدا قرب طولكرم، والصحفي سامح الطيطي من مخيم العروب شمال الخليل.

كما اعتقلت أحمد نائل العصافرة، وسامي سليمان العطاونة، وعبد الفتاح أنور العطاونة من بيت كاحل غرب الخليل، وكذلك علي طالب الحروب من دورا جنوب الخليل.