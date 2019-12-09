أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاثنين 9/12/2019..انخفاض طفيف

عادت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاثنين 9/12/2019 للانخفاض قليلاً في الأسواق المحلية في فلسطين.

وتحظى أسعار العملات مقابل الشيكل باهتمام كبير لدى المواطنين والمتابعين، وخاصةً التجار منهم، فيحرصون على قراءة الأخبار المتعلقة بالعملات.

وقد سجلت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاثنين 9/12/2019 وفقاً لبنك فلسطين:

شراء

3.4500 دولار/ شيكل

4.8700 دينار / شيكل

3.8100 يورو/ شيكل

0.7075 دولار / دينار

1.950 يورو/ دينار

بیع

3.4900 دولار/ شيكل

4.9200 دينار / شيكل

3.8500 يورو/ شيكل

0.7095 دولار / دينار

1.1150 يورو/ دينار