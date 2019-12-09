حالة الطقس: استمرار الأمطار ومنخفض جديد نهاية الأسبوع

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين استمرار تأثير المنخفض الجوي على أنحاء فلسطين المحتلة حتى غدًا الثلاثاء، فيكون الجو غائمًا وباردًا وماطرًا، فيما تتساقط أمطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية.

في يوم الثلاثاء، يكون الجو غائمًا وباردًا نسبيًا إلى بارد، ونهطل الأمطار على مختلف المناطق، مشيرة إلى أنها تكون مصحوبة بعواصف رعدية.

وأشارت إلى أنه في ساعات المساء والليل تضعف فرصة سقوط الأمطار تدريجيًا وتميل الأجواء إلى الاستقرار.

أما يوم الأربعاء المقبل، ترتفع درجات الحرارة مع بقاء الجو باردًا نسبيًا إلى بارد، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا، أما البحر خفيف ارتفاع الموج.

وحسب الأرصاد الجوية تتأثر فلسطين بمنخفض جوي آخر في نهاية الأسبوع الجاري، متوقعة أن يكون الجو غائمًا وباردًا نسبيًا إلى بارد، فيما يطرأ انخفاض على درجات الحرارة.

كما توقعت الأرصاد أن تهطل الأمطار على مختلف أنحاء فلسطين وتكون مصحوبة بعواصف رعدية.