علماء يتمكنون من إنتاج هجين يحمل خلايا القردة والخنازير

تمكّن علماء من إنتاج كائنات هجينة تحمل صفات القردة والخنازير، والتي تأتي في إطار بحوث تهدف لتنمية أعضاء بشرية داخل الحيوانات لزراعتها للمرضى من البشر.

وأجرى فريق العلماء في الصين تعديل جيني على خلايا قرد من أجل إنتاج بروتين مضيء، والذي يسمح للباحثين بتتبع الخلايا الأولية والخلايا التي تنحدر منها، ثم جرى حقن هذه الخلايا المعدلة داخل أجنة خنازير بعد إخصابها بخمسة أيام.

ووفق التجربة، فقد سمحت هذه العملية بإنتاج 10 خنازير صغيرة تحتوي أجسادها على خلية قرد واحدة مقابل كل 1000 أو 10 آلاف خلية خنزير.

وأوضحت أنه تم العثور على حمض نووي خاص بالقردة في قلب وكبد وطحال ورئة وجلد اثنين من المخلوقات الهجينة، على الرغم من موتها بعد أسبوعين اثنين فقط من إنتاجها.

ويشير العلماء إلى هذه التجارب تهدف لإنتاج حيوانات تتمتع بصحة جيدة وتحتوي على تركيز أكبر من الحمض النووي الخاص بالقردة، والوصول لإنتاج حيوان يحمل عضوا به حمض القردة النووي.