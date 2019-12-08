تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة اللبنانية

أصدرت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية اللبنانية، قرارًا حول تكليف رئيس جديد للحكومة.

ووفق البيان، فقد قرر الرئيس اللبناني العماد ميشال عون تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة التي كانت مقررة غدا الاثنين إلى السادس عشر من كانون الأول الجاري، لتكليف رئيس جديد للحكومة.

وأوضح البيان أن القرار جاء بناء على رغبة وطلب معظم الكتل النيابية الكبرى من مختلف الاتجاهات.

وأشارت إلى أن قرار التأجيل يأتي لإفساح المجال أمام المزيد من المشاورات والاتصالات بين الكتل النيابية المختلفة ومع الشخصيات المحتمل تكليفها تشكيل الحكومة الجديدة.