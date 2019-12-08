غضب على مواقع التواصل بعد لقاء رونالدو بوزير خارجية الاحتلال

تفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي خاصة "فيسبوك" مع صورة لاعب فريق يوفنتوس كريستيانو رونالدو خلال إهدائه قميصًا لوزير خارجية الاحتلال "يسرائيل كاتس".

وعبر نشطاء التواصل ومعجبي رونالدو عن غضبهم إزاء لقائه مع وزير خارجية الاحتلال، معتبرين ذلك يأتي تساوقًا مع الاحتلال "الإسرائيلي" الذي يقتل الأطفال الفلسطينيين ويهدم البيوت ويستهدف الأرض والحجر.

وعلّق كريم مؤمن على الصورة قائلًا: "رونالدو ذو الوجهين كان أمس يتضامن مع أطفال غزة واليوم يلتقط صورة تذكارية مع الكيان".

وكتب محمد كرومي: "حتى في رياضة لكم اسلوب استفزازي مبني على ضرب فئة بي فئة أخرى سبحان الله لا يعلم حقيقتكم سوى الله تعالى وفرعون وصاحبكم ألماني ".

وعلّقت وفاء: "انتوا بتحاولوا تكرهونا في أي حد بنحبه بس مستحيل يحصل، إحنا بنكرهكم انتوا بس".

فيما قال مصطفى حمام: " حتى لو عمل كده هو حر في الأخر، هو برتغالي مش عربي، محدش يلومه، الأولى نلوم أوطاننا العربية هم أحق باللوم".

وقال جواد الفلاق: "لأنكم بلا تاريخ ولا اعتراف إنساني تبحثون عن أي شخص يمكنه أن يعترف لكم بالوجود".

فيما كتب عبد القادر عتّار: " عيب على الدون ان يضع يده بايدي قتلة الاطفال".

ونشر عماد حمد قوله: "مفيش حاجة اسمها اسرائيل، هي فلسطين وعاصمتها القدس الشريف"

والتقى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، بوزير خارجية الاحتلال، "يسرائيل كاتس".

وقالت صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية" على فيسبوك، إن كاتس وعلى هامش زيارته السياسية إلى إيطاليا، التقى رونالدو ونجوم فريق يوفنتوس.

وقال كاتس عقب اللقاء: "أهداني قميص الفريق وعليه رقمه 7، ونقلت لرونالدو سلام "الإسرائيليين" وتمنياتهم له بالتوفيق بالدوري الأوروبي”.

وتوجه كاتس لإيطاليا لحضور منتدى (حوارات متوسطية 2019) الملتئم في روما.















