قوات الاحتلال تعتقل طفلًا بحجة محاولته طعن جنود بالخليل

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الأحد، طفلًا فلسطينيًا بزعم محاولته طعن عدد من جنود الاحتلال قرب الحرم الإبراهيمي بالخليل.

وزعم الاعلام العبري، إن حرس الحدود، منعوا محاولة طعن، عندما اعتقلوا فلسطينيا هددهم بواسطة سكين، خلال تفتيشه، إذ تمكنوا من السيطرة عليه بعد توجيه اسلحتهم نحوه، دون أن يصاب أي أحد بجروح.

وقال أن المعتقل "قاصر" من سكان مدينة الخليل، مشيرة إلى أنه تم نقله إلى ما يسمى جهاز المخابرات "الإسرائيلي" للتحقيق معه.

في السياق، اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" الفتاة أفنان عادل ابو اسنينة (17 عاما) بينما كانت متوجهة الى مدرستها قرب الحرم الابراهيمي بحجة حيازتها سكينا صباح اليوم.