القوى الوطنية تدعو للاستفادة من عِبر الانتفاضة الكبرى لمواجهة الاحتلال

أصدرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، بيانًا صحفيًا في ذكرى الانتفاضة الفلسطينية الكبرى.

وحيت القوى الوطنية في بيان أصدرته، اليوم الأحد، جماهير شعبنا الفلسطيني التي أطلقت الشرارة الأولى للانتفاضة الفلسطينية الكبرى في الثامن من ديسمبر من عام 1987 معبرة عن رفضها للاحتلال, ومطالبة بالحرية والاستقلال.

ودعت إلى الاستفادة من عِبر الانتفاضة الكبرى في استمرار المقاومة للاحتلال والاستيطان وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه , وإعلاء راية الكفاح الوطني في مواجهة المؤامرات التي تحاك ضد شعبنا الفلسطيني.

إليكم نص البيان كاملًا:

بيان صادر عن لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة في ذكرى الانتفاضة الفلسطينية الكبرى ...

نحيي صمود شعبنا في مواجهة صفقة القرن (ترامب - نتنياهو )وكل المشاريع المشبوهة

حيَت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية جماهير شعبنا الفلسطيني التى أطلقت الشرارة الأولى للانتفاضة الفلسطينية الكبرى في الثامن من ديسمبر من عام 1987 معبرة عن رفضها للاحتلال , ومطالبة بالحرية والاستقلال , مدافعة عن حق الشعب الفلسطيني في تقدير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقله وعاصمتها القدس وذلك من خلال هبة شعبية جماهيرية كبرى أثبتت للعالم أن الشعب الفلسطيني قادر على مواجهة المحتل بكل قوته وقدراته العسكرية والتي استطاعت انتفاضة الحجارة أن تحيدها , وتجعل من الحجاره اداه كفاحيه تواجه هذه الترسانه وجبروت الاحتلال .

ودعت لجنة المتابعة إلى الاستفادة من عِبر الانتفاضة الكبرى في استمرار المقاومة للاحتلال والاستيطان وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه , وإعلاء راية الكفاح الوطني في مواجهة المؤامرات التي تحاك ضد شعبنا الفلسطيني وفي مقدمتها صفقة القرن والسلام الاقتصادي والحلول الإقليمية و أي مشاريع لا تشمل كافة حقوق شعبنا الفلسطيني وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس .

وأكدت لجنة المتابعة على أهمية العمل الجاد من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية والإسراع في التوجه نحو الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أساس الشراكة الوطنية وإعادة بناء وتوحيد مؤسسات الوطن لنستطيع معا مواجهة التحديات الكبرى التي تواجه القضية الوطنية .

وتوجهت لجنة المتابعة بالتحية والتقدير لنضالات وتضحيات ودور كل من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة المقاومة الإسلامية (حماس ) وطلائع حرب التحرير الشعبية ( الصاعقة ) التي تُحيي ذكرى انطلاقاتها هذا الشهر مؤكدة على مواصلة العمل المشترك حتى إنهاء الاحتلال والتحرر الوطني وبناء مجتمع حر وديمقراطي يحقق الكرامة والحرية والعدالة لكل أبناء الشعب الفلسطيني

لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية

غزة

8-12-2019