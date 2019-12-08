عباس يستقبل رئيس لجنة الانتخابات المركزية

استقبل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مساء اليوم الأحد، رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.

ويأتي هذه اللقاءات المتواصلة فيما بينهما في إطار تذليل جميع العقبات أمام إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة.

وكان رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر والمدير التنفيذي للجنة الانتخابات هشام كحيل، ونائبه أشرف الشعيبي، وصلوا إلى قطاع غزة لاستكمال المشاورات مع الفصائل حول إجراء الانتخابات العامة، حيث أطلع وفد اللجنة حركة حماس والفصائل على نتائج لقائهم مع رئيس محمود عباس، ورده على موقف الفصائل من إجراء الانتخابات.